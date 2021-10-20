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У Чехії розглянуть використання ковід-сертифіката у ресторанах

Днями Чехія зареєструвала найвищий приріст заражень коронавірусом з кінця квітня цього року
У Чехії уряд розгляне пропозицію про вимогу у ресторані ковід-сертифікату, що посвідчує вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або перенесену хворобу.
У Чехії розглянуть використання ковід-сертифіката у ресторанах Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Такі рішення планує запропонувати міністр охорони здоров’я Адам Войтех на позачерговому засіданні уряду 20 жовтня. За його словами, цю ідею вже обговорили з представниками галузі.

Крім того, планується повернути вимогу маски на робочих місцях та у школах.

Також МОЗ запропонує припинити оплачувати тестування на коронавірус, крім деяких винятків.

Днями Чехія зареєструвала найвищий приріст заражень коронавірусом з кінця квітня цього року.

19 жовтня про найбільший з травня приріст заражень повідомили також у Польщі.

Тривалий час у країнах Центрально-Східної Європи зберігалися відносно низькі показники заражень, тоді як в низці інших країн чергова хвиля епідемії почалась ще влітку. Проте останніми тижнями і там крива захворюваності пішла вгору.

Нагадаємо, що у Львові можуть запровадити норму щодо вимоги сертифікату про вакцинацію або довідки про негативний ПЛР-тест для відвідувачів закладів громадського харчування.

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20 10 2021 10:29
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