У Чехії розглянуть використання ковід-сертифіката у ресторанах
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
Такі рішення планує запропонувати міністр охорони здоров’я Адам Войтех на позачерговому засіданні уряду 20 жовтня. За його словами, цю ідею вже обговорили з представниками галузі.
Крім того, планується повернути вимогу маски на робочих місцях та у школах.
Також МОЗ запропонує припинити оплачувати тестування на коронавірус, крім деяких винятків.
Днями Чехія зареєструвала найвищий приріст заражень коронавірусом з кінця квітня цього року.
19 жовтня про найбільший з травня приріст заражень повідомили також у Польщі.
Тривалий час у країнах Центрально-Східної Європи зберігалися відносно низькі показники заражень, тоді як в низці інших країн чергова хвиля епідемії почалась ще влітку. Проте останніми тижнями і там крива захворюваності пішла вгору.
Нагадаємо, що у Львові можуть запровадити норму щодо вимоги сертифікату про вакцинацію або довідки про негативний ПЛР-тест для відвідувачів закладів громадського харчування.
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