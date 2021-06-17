У Чехії зробили крок до виключення російської компанії з "ядерного тендеру"

Можна буде використовувати лише технології постачальників з країн, які приєднались до міжнародної угоди про державні закупівлі для будівництва. Росія та Китай серед цих країн не входять

Чехія не зможе скористатися пропозиціями компаній з Росії та Китаю для будівництва нового блоку атомної електростанції "Дуковани".

Відповідне рішення ухвалила в середу Палата депутатів (парламент ЧР), повідомляє Укрінформ з посиланням на Aktualne.

"Можна буде використовувати лише технології постачальників з країн, які приєднались до міжнародної угоди про державні закупівлі для будівництва. Росія та Китай серед цих країн не входять", - зазначає видання.

Закон, який нижня палата обговорює з червня минулого року, повинен набути чинності в січні 2022 року, але затвердити його ще має Сенат.

Компанія, яка виграє тендер, буде зобов’язана максимально використовувати чеських постачальників та тримати стабільну і низьку ціну на електроенергію, зазначили депутати.

Як повідомлялось, уряд оголосив, що Чехія вирішила не запрошувати російську компанію "Росатом" до тендеру ще у квітні, після появи інформації про причетність російської спецслужби ГРУ до вибухів в боєприпасів на сході Чехії у 2014 році та виникнення дипломатичного скандалу між двома країнами. Рішення щодо Китаю пов’язане також з міркуваннями безпеки. Отже, було вирішено допустити до тендеру лише потенційних постачальників із Франції, Південної Кореї та СШ (EDF, KHNP і Westinghouse).

Проти виключення російських і китайських компаній були комуністи.

Перевірка безпеки пропозицій компаній-потенційних учасників проєкту, як очікується, триватиме близько 7 місяців, до кінця листопада. Контракт з обраним постачальником має бути підписаний від імені держави у 2024 році.

Модель фінансування нового ядерного блоку АЕС на суму близько 6 мільярдів була затверджена урядом Чехії минулого року.