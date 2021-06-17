ПОЛІТИКА НОВИНИЧехія не зможе скористатися пропозиціями компаній з Росії та Китаю для будівництва нового блоку атомної електростанції "Дуковани".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чехії зробили крок до виключення російської компанії з "ядерного тендеру"
Можна буде використовувати лише технології постачальників з країн, які приєднались до міжнародної угоди про державні закупівлі для будівництва. Росія та Китай серед цих країн не входять
Фото: Karel Toman
Відповідне рішення ухвалила в середу Палата депутатів (парламент ЧР), повідомляє Укрінформ з посиланням на Aktualne.
"Можна буде використовувати лише технології постачальників з країн, які приєднались до міжнародної угоди про державні закупівлі для будівництва. Росія та Китай серед цих країн не входять", - зазначає видання.
Закон, який нижня палата обговорює з червня минулого року, повинен набути чинності в січні 2022 року, але затвердити його ще має Сенат.
Компанія, яка виграє тендер, буде зобов’язана максимально використовувати чеських постачальників та тримати стабільну і низьку ціну на електроенергію, зазначили депутати.
Як повідомлялось, уряд оголосив, що Чехія вирішила не запрошувати російську компанію "Росатом" до тендеру ще у квітні, після появи інформації про причетність російської спецслужби ГРУ до вибухів в боєприпасів на сході Чехії у 2014 році та виникнення дипломатичного скандалу між двома країнами. Рішення щодо Китаю пов’язане також з міркуваннями безпеки. Отже, було вирішено допустити до тендеру лише потенційних постачальників із Франції, Південної Кореї та СШ (EDF, KHNP і Westinghouse).
Проти виключення російських і китайських компаній були комуністи.
Перевірка безпеки пропозицій компаній-потенційних учасників проєкту, як очікується, триватиме близько 7 місяців, до кінця листопада. Контракт з обраним постачальником має бути підписаний від імені держави у 2024 році.
Модель фінансування нового ядерного блоку АЕС на суму близько 6 мільярдів була затверджена урядом Чехії минулого року.
Нагадаємо, що в лютому цього року МЗС Чехії засудило порушення прав людини в окупованому Криму і закликало РФ припинити окупацію.
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