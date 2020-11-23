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У Черкаській області затримано учасників "сходки" кримінальних авторитетів

У фігурантів поліцейські вилучили зброю, ножі та гроші
У Черкаській області правоохоронці затримали учасників "сходки" кримінальних авторитетів під час застілля, які відзначали звільнення одного з них з в'язниці.
У Черкаській області затримано учасників "сходки" кримінальних авторитетів Фото: ok.ru

Про це передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

"На спеціальну лінію 102 поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в Городищі один із закладів міста працює з порушенням карантинних вимог. Крім того, в повідомленні йшлося, що в приміщенні закладу група озброєних осіб проти волі утримує людину", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, в Городище приїхали особи, які мають вплив на криміногенну ситуацію. У фігурантів поліцейські вилучили зброю, ножі і гроші. Зараз 16 із них вже встановлені і перевірені в базах розшукуваних.

"Серед присутніх вже ідентифіковано деяких відомих злодіїв, нинішніх "наглядачів" і "положенців" із Черкас, Полтави та Кам'янського. Поліцейські відпрацьовують їх зв'язку з іншими представниками "кримінального світу", ймовірність того, що ці громадяни причетні до скоєння злочинів на території області", - сказав начальник поліції в Черкаській області Михайло Куратченко.

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23 11 2020 09:17
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