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У Чернігівській області затримали педофіла, який, удаючи лікаря, змушував дітей роздягатися

Ним виявився раніше судимий житель Чернігова, 1968 р.н
У Чернігівській області поліцейські затримали чоловіка, який, удаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду".
У Чернігівській області затримали педофіла, який, удаючи лікаря, змушував дітей роздягатися Фото:Facebook

У травні цього року в місцеву поліцію почали надходити повідомлення про те, що невідомий чоловік чіпляється на вулицях до дівчаток під приводом медичного огляду. Так, 19 червня чоловік назвався лікарем, завів дівчинку 2009 р.н. у приміщення непрацюючої школи, де змусив її роздягнутися, повідомляє голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Вчора, 20 червня, співробітниками поліції цей покидьок був затриманий - чоловік 1968 р.н., житель Чернігова, раніше неодноразово судимий за вчинення статевих злочинів проти дітей: 11.02.2011 року - ст. 156, ч.2; 25.12.2012 року - ст. 156, ч.2 КК України. Після цих випадків з дітьми працювали психологи", - повідомив Аброськін.

Він також подякував тим, хто підтримав петицію для прийняття Верховною Радою закону про боротьбу з педофілією.

"Спасибі кожному за підтримку петиції закону Дарини Лук'яненко - тільки за вчора ми зібрали 13490 підписів. Залишилося трохи більше 10 тис. Не будьте байдужими, давайте разом захищати наших дітей", - підкреслив заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко.

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21 06 2019 14:56
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