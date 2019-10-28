CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернігівській школі №7, учнів якої госпіталізували із підозрою на гепатит "А", призупинили навчання до кінця тижня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернігові призупинили навчання у школі, де виявили гепатит "А" серез учнів
Про це повідомляє Чернігівська міська рада 28 жовтня
Фото: og.ru
Про це повідомляє Чернігівська міська рада 28 жовтня, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що спалах гепатиту А в школі Чернігова: госпіталізовано 12 школярів.
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28 10 2019 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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