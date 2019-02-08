CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники поліції Чернівецької області виявили в кукурудзяному полі в селі Костичани десять ділянок з коноплями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернівецькій області знайшли в кукурудзяному полі десять ділянок з коноплями, - ФОТО
Поліцейські вилучили близько 9300 кущів
Фото:Нацполіція
Нелегальні посіви конопель розміщувалися на території земельних паїв, які орендує приватне підприємство. Ділянки були на відстані приблизно 100 метрів одна від одної, повідомляє пресслужба поліції.
Загалом там вилучили близько 9300 кущів конопель.
За цим фактом розпочато слідство згідно з ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу - вирощування снодійного маку чи конопель. Зразки рослин відправили на експертизу до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Нагадаємо, що канадські правоохоронці викрили двох працівників міжнародного аеропорту Торонто, які завозили до країни наркотики.
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