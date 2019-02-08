У Чернівецькій області знайшли в кукурудзяному полі десять ділянок з коноплями, - ФОТО

Співробітники поліції Чернівецької області виявили в кукурудзяному полі в селі Костичани десять ділянок з коноплями.

Нелегальні посіви конопель розміщувалися на території земельних паїв, які орендує приватне підприємство. Ділянки були на відстані приблизно 100 метрів одна від одної, повідомляє пресслужба поліції.

Загалом там вилучили близько 9300 кущів конопель.

За цим фактом розпочато слідство згідно з ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу - вирощування снодійного маку чи конопель. Зразки рослин відправили на експертизу до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Нагадаємо, що канадські правоохоронці викрили двох працівників міжнародного аеропорту Торонто, які завозили до країни наркотики.