CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернівецькій міській лікарні №1 помер інфікований коронавірусом пацієнт. Це 12-та жертва коронавірусу в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернівцях помер ще один пацієнт з коронавірусом - ОДА
27 березня у нього підтвердили коронавірус, а 30 березня недужий помер
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила Чернівецька обласна держадміністрація, пише "Громадське".
84-річний мешканець Чернівців потрапив до медичного закладу з підозрою на коронавірусне захворювання COVID-19 увечері 25 березня. Його госпіталізували одразу до реанімаційного відділення, оскільки чоловік був у важкому стані. Пацієнт перебував на штучній вентиляції легень.
27 березня у нього підтвердили коронавірус, а 30 березня недужий помер.
В ОДА наголосили, що допомогу йому надавали відповідно до чинних вимог та протоколів.
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30 03 2020 17:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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