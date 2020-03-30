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У Чернівцях помер ще один пацієнт з коронавірусом - ОДА

27 березня у нього підтвердили коронавірус, а 30 березня недужий помер
У Чернівецькій міській лікарні №1 помер інфікований коронавірусом пацієнт. Це 12-та жертва коронавірусу в Україні.
У Чернівцях помер ще один пацієнт з коронавірусом - ОДА Фото: з вільних джерел

Про це повідомила Чернівецька обласна держадміністрація, пише "Громадське".

84-річний мешканець Чернівців потрапив до медичного закладу з підозрою на коронавірусне захворювання COVID-19 увечері 25 березня. Його госпіталізували одразу до реанімаційного відділення, оскільки чоловік був у важкому стані. Пацієнт перебував на штучній вентиляції легень.

27 березня у нього підтвердили коронавірус, а 30 березня недужий помер.

В ОДА наголосили, що допомогу йому надавали відповідно до чинних вимог та протоколів.

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30 03 2020 17:34
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