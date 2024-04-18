У червні росія може розпочати великий наступ – Буданов

росіяни спробують захопити дві області.

У червні росія може розпочати великий наступ, щоб спробувати захопити всю Донецьку та Луганську області, вважає керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

У інтерв’ю виданню The Washington Post він зазначив, що потім росіяни зосередяться на листопадових виборах у Сполучених Штатах і їх наслідках.

"До інавгурації вашого президента вони намагатимуться отримати якомога більше територій Донецька та Луганська, можливо, сподіваючись, що президент Дональд Трамп зможе ратифікувати їхні досягнення", — припустив Буданов.

Кирило Буданов, висловлюючи свою думку про можливі ініціативи кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни росії проти України, сказав, що "навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день".

На запитання, чи не хвилюється він, що в разі обрання Трампа він може спробувати нав’язати свій план врегулювання війни, Буданов відповів: "Я дуже поважаю особистість Трампа".

Глава ГУР зазначив, що колишній президент США навчався у військовій академії, і відзначив його стійкість.

"У його житті було дев’ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався", - сказав Буданов.

Щодо будь-якого мирного плану Трампа головний український розвідник відзначив: "Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день".

Раніше видання Financial Times повідомило, що росія може готуватися до масштабного наступу в Україні наприкінці весни чи літа. Причому наступ може початися одразу в кількох областях.