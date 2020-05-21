У червні-липні на військову службу буде призвано 500 офіцерів запасу

Підготовку призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації планується розпочати з 2 липня 2020 року

"Метою призову офіцерів є набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їх звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних сил України офіцерським складом", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони України підписав наказ, згідно з яким за 16 військово-обліковими спеціальностями буде призвано 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє головне управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, йдеться про указ від 19 травня 2020 року №157 "Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в червні-липні 2020 року".

"Метою призову офіцерів є набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їх звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних сил України офіцерським складом", - йдеться в повідомленні.

Офіцери будуть призначені на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів для проходження обов'язкової підготовки протягом трьох місяців.

Підготовку призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації планується розпочати з 2 липня 2020 року. Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади у військові частини ЗСУ.

До участі в Операції об'єднаних сил призвані офіцери не залучатимуться. Залучення їх до проведення ООС можливе лише в добровільному порядку після підписання ними контракту про проходження військової служби, наголошується в повідомленні.

"На офіцерів, які будуть призвані, поширюється весь пакет соціальних пільг і гарантій військовослужбовців за контрактом. Також за ними зберігаються місце роботи, посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форми власності", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, що в Україні перенесли призов на травень-липень