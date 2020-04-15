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В Україні перенесли призов на травень-липень

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, проєкт розпорядження було розроблено з метою приведення строків призову громадян України на строкову військову службу
Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня-червня на травень-липень 2020 року.
В Україні перенесли призов на травень-липень ukrinform.ua/

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 квітня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, проєкт розпорядження було розроблено з метою приведення строків призову громадян України на строкову військову службу у відповідність із вимогами указу Президента №103/2020 щодо перенесення призову.

Відтак Кабмін вніс зміни до ухваленого раніше урядового розпорядження № 179 "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні - червні 2020 року", замінивши у ньому слова "у квітні-червні" на "травень-липень".

Нагадаємо, що військкомати призупинили заходи щодо призову громадян на військову службу. Пауза у призові триватиме щонайменше до 3 квітня – завершення загальнонаціонального карантину. Продовжити цей термін можуть окремим розпорядженням.

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15 04 2020 15:20
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