В Україні перенесли призов на травень-липень
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 квітня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначається у пояснювальній записці до документа, проєкт розпорядження було розроблено з метою приведення строків призову громадян України на строкову військову службу у відповідність із вимогами указу Президента №103/2020 щодо перенесення призову.
Відтак Кабмін вніс зміни до ухваленого раніше урядового розпорядження № 179 "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні - червні 2020 року", замінивши у ньому слова "у квітні-червні" на "травень-липень".
Нагадаємо, що військкомати призупинили заходи щодо призову громадян на військову службу. Пауза у призові триватиме щонайменше до 3 квітня – завершення загальнонаціонального карантину. Продовжити цей термін можуть окремим розпорядженням.
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