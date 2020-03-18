Призову в армію під час карантину не буде

Раніше у Генштабі ЗСУ висловили сподівання, що призов таки вдасться відновити у травні–червні

Військкомати призупинили заходи щодо призову громадян на військову службу. Пауза у призові триватиме щонайменше до 3 квітня – завершення загальнонаціонального карантину. Продовжити цей термін можуть окремим розпорядженням.

Військові комісаріати та територіальні центри комплектації та соцпідтримки на карантин не йдуть, повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Вони продовжуватимуть роботу з документами та організовуватимуть протиепідемічні заходи, передає 24 КАНАЛ.

Також головам призовних комісій рекомендовано організувати роботу комісій згідно з карантинними обмеженнями. Раніше у Генштабі ЗСУ висловили сподівання, що призов таки вдасться відновити у травні–червні.

"Зараз нами відпрацьовуються пропозиції про перенесення термінів призову на строкову військову службу на травень – червень. Відправлення у військові частини мали початися приблизно з 7 квітня, а тепер вони будуть у травні – червні, "– розповів місцевим ЗМІ харківський обласний військовий комісар Юрій Калгушкін.

Нагадаємо, що у зв'язку з тим, що народний депутат Сергій Шахов заразився коронавірусом, Апарат Верховної Ради у координації з Міністерством охорони здоров’я України вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом.