Призову в армію під час карантину не буде
Військові комісаріати та територіальні центри комплектації та соцпідтримки на карантин не йдуть, повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Вони продовжуватимуть роботу з документами та організовуватимуть протиепідемічні заходи, передає 24 КАНАЛ.
Також головам призовних комісій рекомендовано організувати роботу комісій згідно з карантинними обмеженнями. Раніше у Генштабі ЗСУ висловили сподівання, що призов таки вдасться відновити у травні–червні.
"Зараз нами відпрацьовуються пропозиції про перенесення термінів призову на строкову військову службу на травень – червень. Відправлення у військові частини мали початися приблизно з 7 квітня, а тепер вони будуть у травні – червні, "– розповів місцевим ЗМІ харківський обласний військовий комісар Юрій Калгушкін.
Нагадаємо, що у зв'язку з тим, що народний депутат Сергій Шахов заразився коронавірусом, Апарат Верховної Ради у координації з Міністерством охорони здоров’я України вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків