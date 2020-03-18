Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Призову в армію під час карантину не буде

Раніше у Генштабі ЗСУ висловили сподівання, що призов таки вдасться відновити у травні–червні
Військкомати призупинили заходи щодо призову громадян на військову службу. Пауза у призові триватиме щонайменше до 3 квітня – завершення загальнонаціонального карантину. Продовжити цей термін можуть окремим розпорядженням.
Призову в армію під час карантину не буде Фото: tyachivnews.in.ua

Військові комісаріати та територіальні центри комплектації та соцпідтримки на карантин не йдуть, повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Вони продовжуватимуть роботу з документами та організовуватимуть протиепідемічні заходи, передає 24 КАНАЛ.

Також головам призовних комісій рекомендовано організувати роботу комісій згідно з карантинними обмеженнями. Раніше у Генштабі ЗСУ висловили сподівання, що призов таки вдасться відновити у травні–червні.

"Зараз нами відпрацьовуються пропозиції про перенесення термінів призову на строкову військову службу на травень – червень. Відправлення у військові частини мали початися приблизно з 7 квітня, а тепер вони будуть у травні – червні, "– розповів місцевим ЗМІ харківський обласний військовий комісар Юрій Калгушкін.

Нагадаємо, що у зв'язку з тим, що народний депутат Сергій Шахов заразився коронавірусом, Апарат Верховної Ради у координації з Міністерством охорони здоров’я України вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2020 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.