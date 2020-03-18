Усім депутатам, які контактували з інфікованим, зроблять тести на коронавірус

У зв'язку з тим, що народний депутат Сергій Шахов заразився коронавірусом, Апарат Верховної Ради у координації з Міністерством охорони здоров’я України вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом.

Про це повідомили на сайті Ради, передає "Громадське".

Співробітники Міністерства охорони здоров’я прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій. Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик.

Зараз встановлюються всі особи, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.

Наразі в Україні відомо про 14 випадків коронавірусу, два з них летальні (померли 71-річна жінка у Житомирській області та 33-річна у Чернівецькій). Серед інфікованих — мажоритарник з Луганської області Сергій Шахов.

У коментарі hromadske він повідомив, що раніше йому робили тести на грип і вони виявилися негативними, Потім він здав тести на коронавірус і сьогодні йому зателефонували з лабораторії й сказали, що результати тесту позитивні Водночас Шахов стверджує, що ніякого офіційного підтвердження йому поки не дали, і він очікує на офіційний документ. Також депутат розповів, що це не привід для паніки — «просто треба брати і лікуватися».

Інфікований депутат був відсутній на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня.

Як повідомив його колега по екологічному комітету Олександр Маріковський, депутат повернувся з Італії в минулу середу, 11 березня. А 12 березня він відвідував засідання екологічного комітету, де загалом було 12 депутатів.

Нагадаємо, що наразі в Україні зареєстровано 14 випадків Covid-19, один з них у народного депутата, за всіма контактними особами встановлено медико-санітарне спостереження.