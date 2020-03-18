МОЗ підтвердило коронавірус у народного депутата "Один випадок з перерахованих 14 у народного депутата України, йому сьогодні проводять всі необхідні епідеміологічні дослідження, встановлюється коло контактних, за всіма контактними встановлюється медико-санітарне спостереження, прописуються певні алгоритми, як, кому і що потрібно робити”

Наразі в Україні зареєстровано 14 випадків Covid-19, один з них у народного депутата, за всіма контактними особами встановлено медико-санітарне спостереження.

ukrinform.ua/

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу. “За вчорашній день в Україні зареєстровано 41 підозру на коронавірусну хворобу Сovid-19, проведено ряд досліджень, за результатами цих досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції встановлено додатково 7 позитивних діагнозів, підтверджених діагнозів на коронавірусну інфекцію. Тому маємо 14 випадків коронавірусної інфекції, з них два в Києві, один у Київській області, один у Житомирській області. Всі інші в Чернівецькій області. Один випадок з перерахованих 14 у народного депутата України, йому сьогодні проводять всі необхідні епідеміологічні дослідження, встановлюється коло контактних, за всіма контактними встановлюється медико-санітарне спостереження, прописуються певні алгоритми, як, кому і що потрібно робити”, - сказав Ляшко. Нагадаємо, що понад 24 тис. науково-дослідних робіт про коронавірус тепер доступні в одному місці.

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