З’явилася онлайн база даних із науковими дослідженнями про коронавірус

«Сьогодні дослідники, котрі працюють у кількох організаціях, запустили базу даних відкритих досліджень з Covid-19 (Covid-19 Open Research Dataset - Cord-19), який складається з понад 24 тис. наукових праць із наукових журналів, а також веб-сайтів, на яких науковці можуть публікувати ще не рецензовані дослідження»

Понад 24 тис. науково-дослідних робіт про коронавірус тепер доступні в одному місці.

Про це повідомляє видання Массачусетського технологічного інституту MIT Technology Review,передає УКРІНФОРМ.

«Сьогодні дослідники, котрі працюють у кількох організаціях, запустили базу даних відкритих досліджень з Covid-19 (Covid-19 Open Research Dataset - Cord-19), який складається з понад 24 тис. наукових праць із наукових журналів, а також веб-сайтів, на яких науковці можуть публікувати ще не рецензовані дослідження», - йдеться у повідомленні.

База даних охоплює дослідження SARS-CoV-2 (наукова назва коронавірусу), Covid-19 -19 (наукова назва захворювання) та групу коронавірусу. Ресурс являє собою найширший збірник наукової літератури, пов'язаний із сьогоднішньою пандемією, він оновлюватиметься в режимі реального часу, коли з'являтимуться нові дослідження.

Головна мета створеного ресурсу про Covid-19 – прискорити проведення наукових досліджень, які могли б допомогти у боротьбі із коронавірусом.

Зазначається, що ініціатором проєкту було Управління з питань науки та технологій Білого дому. До його реалізації було долучено Національну бібліотеку США з медицини, компанію Microsoft та науково-дослідний інститут, який займається вивченням штучного інтелекту, Allen Institute for AI.

Нагадаємо, що у Київській області ввели стан надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу. Для Києва надзвичайну ситуацію має оголосити Київська міська державна адміністрація.