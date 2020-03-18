З’явилася онлайн база даних із науковими дослідженнями про коронавірус
Про це повідомляє видання Массачусетського технологічного інституту MIT Technology Review,передає УКРІНФОРМ.
«Сьогодні дослідники, котрі працюють у кількох організаціях, запустили базу даних відкритих досліджень з Covid-19 (Covid-19 Open Research Dataset - Cord-19), який складається з понад 24 тис. наукових праць із наукових журналів, а також веб-сайтів, на яких науковці можуть публікувати ще не рецензовані дослідження», - йдеться у повідомленні.
База даних охоплює дослідження SARS-CoV-2 (наукова назва коронавірусу), Covid-19 -19 (наукова назва захворювання) та групу коронавірусу. Ресурс являє собою найширший збірник наукової літератури, пов'язаний із сьогоднішньою пандемією, він оновлюватиметься в режимі реального часу, коли з'являтимуться нові дослідження.
Головна мета створеного ресурсу про Covid-19 – прискорити проведення наукових досліджень, які могли б допомогти у боротьбі із коронавірусом.
Зазначається, що ініціатором проєкту було Управління з питань науки та технологій Білого дому. До його реалізації було долучено Національну бібліотеку США з медицини, компанію Microsoft та науково-дослідний інститут, який займається вивченням штучного інтелекту, Allen Institute for AI.
Нагадаємо, що у Київській області ввели стан надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу. Для Києва надзвичайну ситуацію має оголосити Київська міська державна адміністрація.
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