У Київській області ввели надзвичайну ситуацію через коронавірус: що це означає?

Режим надзвичайної ситуації відрізняється від надзвичайного стану тим, що він не обмежує права і свободи людей

У Київській області ввели стан надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу. Для Києва надзвичайну ситуацію має оголосити Київська міська державна адміністрація.

Про це повідомили в Київській облдержадміністрації,передає "Громадське".

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки визначила ситуацію з коронавірусом на Київщині як «медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня».

Департамент охорони здоров'я Київської ОДА запустив гарячу лінію за телефоном 0456-31-00-46. Лікарі-консультанти мають надати необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19.

Керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації призначили Олега Торкунова, заступника голови ОДА. Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров’я ОДА.

Виконувач обов'язків глави Київської ОДА зазначив, що в області першим чином вживатимуть заходів для підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення.

Що це означає?

Надзвичайну ситуацію регіонального рівня можуть оголосити, якщо ситуація призвела до загибелі від 3 до 5 людей, від якої постраждали від 50 до 100 людей чи порушили умови життєдіяльності від 1 тисячі до 10 тисячі людей на понад 3 дні.

Згідно з кодексом цивільного захисту, у режимі надзвичайної ситуації:

призначають відповідального за ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації,

визначають зону надзвичайної ситуації, прогнозують зону можливого поширення та масштабів наслідків,

організовується життєзабезпечення постраждалих

здійснюється хімічний, інженерний та медичний захист людей від наслідків надзвичайної ситуації.

Режим надзвичайної ситуації відрізняється від надзвичайного стану тим, що він не обмежує права і свободи людей.

Нагадаємо, що у Києві закрили головний залізничний вокзал. Там з 12:00 не ходять потяги.