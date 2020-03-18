Залізничний вокзал у Києві закрили
Про це повідомляє кореспондент hromadske з місця події.
Київський залізничний вокзал закрили. З 12:00 не ходять потяги https://t.co/4fMttWcvWo pic.twitter.com/GTTqxGg3FR— hromadske (@HromadskeUA) March 18, 2020
Раніше повідомлялося, що з 12:00 18 березня Укрзалізниця обмежить роботу всіх залізничних вокзалів в Україні. Залишаться працювати лише залізничні каси для повернення квитків на скасовані залізничні рейси. Компанія обіцяє компенсувати 100% вартості квитків, без стягнення додаткових комісій.
На вокзали запускатимуть людей по групах до 10 людей. Водночас, для того, аби українці не стояли у чергах до кас, УЗ планує відкрити максимальну кількість таких кас на усіх вокзалах країни.
З 18 березня Укрзалізниця скасувала всі пасажирські, міські та міжміські поїзди.
Нагадаємо, що вранці 18 березня в громадський транспорт Києва пускали пасажирів без масок і в необмеженій кількості. На зупинках утворились великі черги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків