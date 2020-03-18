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Залізничний вокзал у Києві закрили

Раніше повідомлялося, що з 12:00 18 березня Укрзалізниця обмежить роботу всіх залізничних вокзалів в Україні
У Києві закрили головний залізничний вокзал. Там з 12:00 не ходять потяги.
Залізничний вокзал у Києві закрили Фото: nemiga.info

Про це повідомляє кореспондент hromadske з місця події.

Раніше повідомлялося, що з 12:00 18 березня Укрзалізниця обмежить роботу всіх залізничних вокзалів в Україні. Залишаться працювати лише залізничні каси для повернення квитків на скасовані залізничні рейси. Компанія обіцяє компенсувати 100% вартості квитків, без стягнення додаткових комісій.

На вокзали запускатимуть людей по групах до 10 людей. Водночас, для того, аби українці не стояли у чергах до кас, УЗ планує відкрити максимальну кількість таких кас на усіх вокзалах країни.

З 18 березня Укрзалізниця скасувала всі пасажирські, міські та міжміські поїзди.

Нагадаємо, що вранці 18 березня в громадський транспорт Києва пускали пасажирів без масок і в необмеженій кількості. На зупинках утворились великі черги.

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18 03 2020 13:00
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