Залізничний вокзал у Києві закрили

Раніше повідомлялося, що з 12:00 18 березня Укрзалізниця обмежить роботу всіх залізничних вокзалів в Україні

У Києві закрили головний залізничний вокзал. Там з 12:00 не ходять потяги.

Про це повідомляє кореспондент hromadske з місця події.

Київський залізничний вокзал закрили. З 12:00 не ходять потяги https://t.co/4fMttWcvWo pic.twitter.com/GTTqxGg3FR — hromadske (@HromadskeUA) March 18, 2020

Раніше повідомлялося, що з 12:00 18 березня Укрзалізниця обмежить роботу всіх залізничних вокзалів в Україні. Залишаться працювати лише залізничні каси для повернення квитків на скасовані залізничні рейси. Компанія обіцяє компенсувати 100% вартості квитків, без стягнення додаткових комісій.

На вокзали запускатимуть людей по групах до 10 людей. Водночас, для того, аби українці не стояли у чергах до кас, УЗ планує відкрити максимальну кількість таких кас на усіх вокзалах країни.

З 18 березня Укрзалізниця скасувала всі пасажирські, міські та міжміські поїзди.

Нагадаємо, що вранці 18 березня в громадський транспорт Києва пускали пасажирів без масок і в необмеженій кількості. На зупинках утворились великі черги.