У Києві - переповнений транспорт та черги на зупинках

На фото видно, як в переповнений громадський транспорт заходять люди без будь-яких засобів захисту та в необмеженій кількості

Вранці 18 березня в громадський транспорт Києва пускали пасажирів без масок і в необмеженій кількості. На зупинках утворились великі черги.

Відео та фото з переповненими автобусами та маршрутками опубліковані на сторінках dtp.kiev.ua Транспорт Києва Клуб Коренного Киевлянина а також на сторінках користувачів у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

На фото та відео видно, як в переповнений громадський транспорт заходять люди без будь-яких засобів захисту та в необмеженій кількості.

Наразі Укрінформ намагається отримати коментар з приводу ситуації в громадському транспорті Києва в правоохоронних органах.

Нацполіція допомагає Київпастрансу контролювати кількість пасажирів у громадському транспорті.

Про це генеральний директор комунального підприємства Дмитро Левченко поінформував на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це контролюється водіями та кондукторами, але також ми звернулися до Нацполіції за допомогою.., тому що дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці. Ми бачимо людей, які чекають транспорт на зупинках, але ми намагаємося якось попереджати людей, що є 10 осіб у салоні, і просимо їх дочекатися іншого транспорту", - сказав він.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала хворим із симптомами Covid-19 уникати прийому ібупрофену.