ВООЗ не рекомендує пити ібупрофен при коронавірусі
Про це заявив представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер в Женеві, повідомляє Science Alert, передає УКРІНФОРМ.
За його словами, наразі немає доказів, що пов’язують прийом ібупрофену зі збільшенням летальних випадків, однак експерти агентства охорони здоров’я ООН «вивчають це, щоб дати подальші вказівки».
«Тим часом, ми рекомендуємо вживати парацетамол і не використовувати ібупрофен для самолікування. Це важливо», — сказав він, додавши, що якщо ібупрофен був призначений лікарями, то, звичайно, це їх справа.
Як зазначається, ця заява оприлюднена після того, як глава МОЗ Франції Олів’є Веран у Twitter написав, що засоби на основі ібупрофену, якими багато хто збиває високу температуру, краще не використовувати.
За його словами, ібупрофен, як і кортизон, є протизапальними засобами. Тому якщо у хворого жар, краще приймати парацетамол.
Однак і його потрібно приймати відповідно до рекомендованої дози.
Крім того, таку ж думку висловили й в Федеральному управлінні охорони здоров'я Швейцарії.
Також у медичному журналі The Lancet було опубліковано дослідження, в якому висловлено гіпотезу, що фермент, підсилений протизапальними препаратами, такими як ібупрофен, може сприяти й посилювати інфекції Covid-19.
Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.
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