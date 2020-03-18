МОЗ: в Україні - 14 випадків коронавірусу, нових хворих немає

"Станом на 10:30 на сьогодні в Україні зафіксовано 14 випадків інфекції Covid-19. З них 10 у Чернівецькій області, один з них - летальний; у Київській області - 3 випадки і в Житомирській області один випадок, який, на жаль, був летальний"

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.

Про це на брифінгу сказав прессекретар міністра охорони здоров'я Артем Дехтяренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 10:30 на сьогодні в Україні зафіксовано 14 випадків інфекції Covid-19. З них 10 у Чернівецькій області, один з них - летальний; у Київській області - 3 випадки і в Житомирській області один випадок, який, на жаль, був летальний", - сказав Дехтяренко.

Всі випадки, за його словами, досліджувалися у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ. Всі пацієнти у яких підтверджена ця інфекція, ізольовані і перебувають під медичним наглядом. Особам, які контактували з цими пацієнтами, рекомендована самоізоляція, і над ними встановлено медико-санітарний контроль, зазначив Дехтяренко.

Також Дехтяренко поінформував, що першому інфікованому коронавірусом у Чернівецький області проведено тестування, його результати негативні, очікується проведення повторного тестування і при його негативних результатах можна буде казати про перший випадок одужання від коронавірусу в Україні. Повторне тестування має відбутися найближчими днями, сказав він.

Наразі Міністерство охорони здоров'я рекомендує громадянам дотримуватися правил карантину і правил особистої гігієни задля убезпечення себе та оточуючих від захворювання.

Другий брифінг стосовно ситуації з коронавірусом відбудеться за участю заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка о 13 годині.

Нагадаємо, що компанія «Нова пошта» внесла зміни у роботу своїх відділень, розташованих у тих торговельно-розважальних центрах, які закрили через введення в Україні карантинних заходів.