«Нова пошта» тимчасово закриває відділення, розташовані у ТРЦ (список)
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Громадське".
«У зв’язку з тим, що частина торговельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде доступу, ми тимчасово перенаправляємо весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані у них, у найближчі наші відділення», — йдеться у повідомленні.
У компанії уточнили, що у ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки й до яких є доступ, відділення працюватимуть у штатному режимі.
Зміни стосуватимуться таких відділень:
Одеса
- відділення №84 — всі посилки перенаправляються на відділення №90;
- відділення №93 — всі посилки перенаправляються на відділення №28;
- відділення №77 — всі посилки перенаправляються на відділення №26;
- відділення №42 — всі посилки перенаправляються на відділення №94.
Одеська область
- відділення №5 у Чорноморську — всі посилки перенаправляються на відділення №2;
- відділення №3 у Білгород-Дністровському — всі посилки перенаправляються на відділення №1.
Львів
- відділення №77 — всі посилки перенаправляються на відділення №55;
- відділення №78 — всі посилки перенаправляються на відділення №69.
Черкаси
- відділення №22 (Будинок торгівлі) — всі посилки перенаправляються на відділення №15;
- відділення №14 (ТЦ «Депот») — всі посилки перенаправляються на відділення №2.
Київ
- відділення №322 (ТЦ «Олімпійский») — всі посилки перенаправляються на відділення №150;
- відділення №138 (Спортлайф, Троєщина) — всі посилки перенаправляються на відділення №149;
- відділення №261 (ТЦ «Проспект») — всі посилки перенаправляються на відділення №318;
- відділення №164 (ТЦ «Квадрат» Троєщина) — всі посилки перенаправляються на відділення №67.
Херсон
- відділення №19 (ЦУМ) — всі посилки перенаправляються на відділення №6.
Вінниця
- відділення №35 — всі посилки перенаправляються на відділення №23;
- відділення №25 (ТЦ Барбара) — всі посилки перенаправляються на відділення №14;
- відділення №22 (маг. «Грош») — всі посилки перенаправляються на відділення №7;
- відділення №36 (ТЦ Квартал) — всі посилки перенаправляються на відділення №16.
Луцьк
- відділення №6 (ТЦ Варшавський) — всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів;
- відділення №23 (ТЦ Буратіно) — всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів у зв'язку з коронавірусом в Україні має вжити заходів для запобігання спалаху в тюрмах та інших місцях несвободи.
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