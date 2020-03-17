«Нова пошта» тимчасово закриває відділення, розташовані у ТРЦ (список) «У зв’язку з тим, що частина торговельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде доступу, ми тимчасово перенаправляємо весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані у них, у найближчі наші відділення»

Компанія «Нова пошта» внесла зміни у роботу своїх відділень, розташованих у тих торговельно-розважальних центрах, які закрили через введення в Україні карантинних заходів.

Фото: novaposhta.ua

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Громадське". «У зв’язку з тим, що частина торговельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде доступу, ми тимчасово перенаправляємо весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані у них, у найближчі наші відділення», — йдеться у повідомленні. У компанії уточнили, що у ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки й до яких є доступ, відділення працюватимуть у штатному режимі. Зміни стосуватимуться таких відділень: Одеса відділення №84 — всі посилки перенаправляються на відділення №90;

відділення №93 — всі посилки перенаправляються на відділення №28;

відділення №77 — всі посилки перенаправляються на відділення №26;

відділення №42 — всі посилки перенаправляються на відділення №94. Одеська область відділення №5 у Чорноморську — всі посилки перенаправляються на відділення №2;

відділення №3 у Білгород-Дністровському — всі посилки перенаправляються на відділення №1. Львів відділення №77 — всі посилки перенаправляються на відділення №55;

відділення №78 — всі посилки перенаправляються на відділення №69. Черкаси відділення №22 (Будинок торгівлі) — всі посилки перенаправляються на відділення №15;

відділення №14 (ТЦ «Депот») — всі посилки перенаправляються на відділення №2. Київ відділення №322 (ТЦ «Олімпійский») — всі посилки перенаправляються на відділення №150;

відділення №138 (Спортлайф, Троєщина) — всі посилки перенаправляються на відділення №149;

відділення №261 (ТЦ «Проспект») — всі посилки перенаправляються на відділення №318;

відділення №164 (ТЦ «Квадрат» Троєщина) — всі посилки перенаправляються на відділення №67. Херсон відділення №19 (ЦУМ) — всі посилки перенаправляються на відділення №6. Вінниця відділення №35 — всі посилки перенаправляються на відділення №23;

відділення №25 (ТЦ Барбара) — всі посилки перенаправляються на відділення №14;

відділення №22 (маг. «Грош») — всі посилки перенаправляються на відділення №7;

відділення №36 (ТЦ Квартал) — всі посилки перенаправляються на відділення №16. Луцьк відділення №6 (ТЦ Варшавський) — всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів;

відділення №23 (ТЦ Буратіно) — всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів. Нагадаємо, що Кабінет міністрів у зв'язку з коронавірусом в Україні має вжити заходів для запобігання спалаху в тюрмах та інших місцях несвободи.

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