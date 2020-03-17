Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

«Нова пошта» тимчасово закриває відділення, розташовані у ТРЦ (список)

«У зв’язку з тим, що частина торговельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде доступу, ми тимчасово перенаправляємо весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані у них, у найближчі наші відділення»
Компанія «Нова пошта» внесла зміни у роботу своїх відділень, розташованих у тих торговельно-розважальних центрах, які закрили через введення в Україні карантинних заходів.
«Нова пошта» тимчасово закриває відділення, розташовані у ТРЦ (список) Фото: novaposhta.ua

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Громадське".

«У зв’язку з тим, що частина торговельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде доступу, ми тимчасово перенаправляємо весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані у них, у найближчі наші відділення», — йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що у ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки й до яких є доступ, відділення працюватимуть у штатному режимі.

Зміни стосуватимуться таких відділень:

Одеса

  • відділення №84 — всі посилки перенаправляються на відділення №90;
  • відділення №93 — всі посилки перенаправляються на відділення №28;
  • відділення №77 — всі посилки перенаправляються на відділення №26;
  • відділення №42 — всі посилки перенаправляються на відділення №94.

Одеська область

  • відділення №5 у Чорноморську — всі посилки перенаправляються на відділення №2;
  • відділення №3 у Білгород-Дністровському — всі посилки перенаправляються на відділення №1.

Львів

  • відділення №77 — всі посилки перенаправляються на відділення №55;
  • відділення №78 — всі посилки перенаправляються на відділення №69.

Черкаси

  • відділення №22 (Будинок торгівлі) — всі посилки перенаправляються на відділення №15;
  • відділення №14 (ТЦ «Депот») — всі посилки перенаправляються на відділення №2.

Київ

  • відділення №322 (ТЦ «Олімпійский») — всі посилки перенаправляються на відділення №150;
  • відділення №138 (Спортлайф, Троєщина) — всі посилки перенаправляються на відділення №149;
  • відділення №261 (ТЦ «Проспект») — всі посилки перенаправляються на відділення №318;
  • відділення №164 (ТЦ «Квадрат» Троєщина) — всі посилки перенаправляються на відділення №67.

Херсон

  • відділення №19 (ЦУМ) — всі посилки перенаправляються на відділення №6.

Вінниця

  • відділення №35 — всі посилки перенаправляються на відділення №23;
  • відділення №25 (ТЦ Барбара) — всі посилки перенаправляються на відділення №14;
  • відділення №22 (маг. «Грош») — всі посилки перенаправляються на відділення №7;
  • відділення №36 (ТЦ Квартал) — всі посилки перенаправляються на відділення №16.

Луцьк

  • відділення №6 (ТЦ Варшавський) — всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів;
  • відділення №23 (ТЦ Буратіно) — всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у зв'язку з коронавірусом в Україні має вжити заходів для запобігання спалаху в тюрмах та інших місцях несвободи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2020 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.