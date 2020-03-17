Кабмін просять вжити заходів щодо запобігання коронавірусу у в'язницях
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора,передає РБК - Україна.
Повідомляється, що Офіс генпрокурора звернувся до прем'єра і відзначив необхідність розробки превентивних заходів із запобігання спалаху коронавірусу серед ув'язнених.
"Спалах небезпечної хвороби в ізольованому середовищі, ускладнений процесом його локалізації, може призвести до її стрімкого поширення", - йдеться в повідомленні.
При цьому мова йде не тільки про установи виконання покарань і слідчі ізолятори, де зараз утримуються більше 52 000 осіб. Увагу слід приділити ізоляторам тимчасового утримання поліції, психіатричним установам, а також школам та училищам соціальної реабілітації.
Окремо у листі зазначається доцільність визначення ізольованих місць з необхідним обладнанням та медичними засобами для розміщення хворих на коронавірус.
Нагадаємо, що близько двох тисяч інфікованих коронавірусом було зафіксовано за останню добу в Іспанії.
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