В Іспанії за добу кількість заражених коронавірусом зросла на 2000
Про це повідомляє El Pais із посиланням на керівника Координаційного центру МОЗ Іспанії Фернандо Сімона, передає УКРІНФОРМ.
«Іспанські чиновники з охорони здоров’я заявили у вівторок про близько дві тисячі нових випадків коронавірусу в країні за минулу добу», - йдеться у повідомленні.
За словами Сімона, загалом в Іспанії вже підтверджено 11 178 заражених коронавірусом.
Він також додав, що в країні загинула вже 491 людина від смертельного вірусу, пандемію якого визнали у світі.
Зазначається, що найбільша кількість хворих зареєстрована у Мадриді – 4 871 випадків. Проте, в іспанській столиці також зафіксований найвищий процент з вилікування людей – 19%.
Нагадаємо, що Укрзалізниця запроваджує обмеження в роботі залізничних вокзалів - вони будуть закриті з 12.00 18 березня.
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