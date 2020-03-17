Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Іспанії за добу кількість заражених коронавірусом зросла на 2000

«Іспанські чиновники з охорони здоров’я заявили у вівторок про близько дві тисячі нових випадків коронавірусу в країні за минулу добу»
Близько двох тисяч інфікованих коронавірусом було зафіксовано за останню добу в Іспанії.
В Іспанії за добу кількість заражених коронавірусом зросла на 2000

Про це повідомляє El Pais із посиланням на керівника Координаційного центру МОЗ Іспанії Фернандо Сімона, передає УКРІНФОРМ.

«Іспанські чиновники з охорони здоров’я заявили у вівторок про близько дві тисячі нових випадків коронавірусу в країні за минулу добу», - йдеться у повідомленні.

За словами Сімона, загалом в Іспанії вже підтверджено 11 178 заражених коронавірусом.

Він також додав, що в країні загинула вже 491 людина від смертельного вірусу, пандемію якого визнали у світі.

Зазначається, що найбільша кількість хворих зареєстрована у Мадриді – 4 871 випадків. Проте, в іспанській столиці також зафіксований найвищий процент з вилікування людей – 19%.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запроваджує обмеження в роботі залізничних вокзалів - вони будуть закриті з 12.00 18 березня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2020 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.