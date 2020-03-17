Усі залізничні вокзали України закривають з 18 березня

"З 12:00 18 березня 2020 року вводяться обмеження на відвідування залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Від завтра усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів"

Укрзалізниця запроваджує обмеження в роботі залізничних вокзалів - вони будуть закриті з 12.00 18 березня.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"З 12:00 18 березня 2020 року вводяться обмеження на відвідування залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Від завтра усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків. На вокзали запускатимуться одночасно групи людей з не більш ніж 10 осіб.

"Сьогодні для зменшення черг до залізничних кас Укрзалізниця відкриє їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни", - зазначається у повідомленні.

В Укрзалізниці нагадують, що через велику кількість дзвінків телефонна лінія контактного центру перевантажена, відтак для оперативного інформування пасажирів постійно оновлюється сайт, сторінка у Facebook та Telegram-канал.

Нагадаємо, що в Україні з'явився ще один соціальний відеоролик у рамках інформаційної кампанії проти поширення гострих вірусних інфекційних захворювань, зокрема й коронавірусу.