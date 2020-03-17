НОВИНИВ Україні з'явився ще один соціальний відеоролик у рамках інформаційної кампанії проти поширення гострих вірусних інфекційних захворювань, зокрема й коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Що робити, коли у вас симптоми ГРВІ
ГРІ – гостра респіраторна інфекція – найширше поняття, що включає респіраторні інфекції, спровоковані як вірусами (ГРВІ - переважна більшість випадків), так і бактеріями (бактеріальні ГРІ - виникають значно рідше)
Ролик, який має назву "Що робити, якщо відчуваєте симптоми вірусної інфекції", підготувало МКМС, передає УКРІНФОРМ.
Він покликаний розповісти українцям про заходи та дії, які можуть знизити ризик захворювання, а також про необхідність звернення до лікаря у разі появи симптомів захворювання.
Нагадаємо, що пандемія коронавірусу у світі може тривати протягом двох років.
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