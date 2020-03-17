Що робити, коли у вас симптоми ГРВІ ГРІ – гостра респіраторна інфекція – найширше поняття, що включає респіраторні інфекції, спровоковані як вірусами (ГРВІ - переважна більшість випадків), так і бактеріями (бактеріальні ГРІ - виникають значно рідше)

В Україні з'явився ще один соціальний відеоролик у рамках інформаційної кампанії проти поширення гострих вірусних інфекційних захворювань, зокрема й коронавірусу.

Ролик, який має назву "Що робити, якщо відчуваєте симптоми вірусної інфекції", підготувало МКМС, передає УКРІНФОРМ. Він покликаний розповісти українцям про заходи та дії, які можуть знизити ризик захворювання, а також про необхідність звернення до лікаря у разі появи симптомів захворювання. Нагадаємо, що пандемія коронавірусу у світі може тривати протягом двох років.

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