Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха

Пандемія коронавірусу у світі може тривати протягом двох років.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Лотара Вілера - президента Інституту Роберта Коха, який входить в систему охорони здоров'я Німеччини, передає РБК - Україна.

За словами Вілера, пандемія, швидше за все, триватиме близько двох років, проте багато що залежить від швидкості розробки вакцини. Він також підкреслив, що в кінцевому підсумку від 60 до 70% населення планети буде заражене, одужає і набуде імунітету.

"Ми припускаємо, що на це піде близько двох років... Ми ще не знаємо, як буде виглядати смертність в кінцевому підсумку", - заявив Вілер.

Він також додав, що без суворих заходів соціального дистанціювання Німеччина може зіткнутися з мільйонами випадків зараження.

Нагадаємо, що через поширення коронавіруса, європейські автовиробники припиняють своє виробництво.