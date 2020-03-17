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Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха

Медики прогнозують, що до 70% населення Землі перехворіє на коронавірус
Пандемія коронавірусу у світі може тривати протягом двох років.
Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха rbc.ua/

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Лотара Вілера - президента Інституту Роберта Коха, який входить в систему охорони здоров'я Німеччини, передає РБК - Україна.

За словами Вілера, пандемія, швидше за все, триватиме близько двох років, проте багато що залежить від швидкості розробки вакцини. Він також підкреслив, що в кінцевому підсумку від 60 до 70% населення планети буде заражене, одужає і набуде імунітету.

"Ми припускаємо, що на це піде близько двох років... Ми ще не знаємо, як буде виглядати смертність в кінцевому підсумку", - заявив Вілер.

Він також додав, що без суворих заходів соціального дистанціювання Німеччина може зіткнутися з мільйонами випадків зараження.

Нагадаємо, що через поширення коронавіруса, європейські автовиробники припиняють своє виробництво.

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17 03 2020 13:20
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