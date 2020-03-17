Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха
Про це пише Reuters з посиланням на заяву Лотара Вілера - президента Інституту Роберта Коха, який входить в систему охорони здоров'я Німеччини, передає РБК - Україна.
За словами Вілера, пандемія, швидше за все, триватиме близько двох років, проте багато що залежить від швидкості розробки вакцини. Він також підкреслив, що в кінцевому підсумку від 60 до 70% населення планети буде заражене, одужає і набуде імунітету.
"Ми припускаємо, що на це піде близько двох років... Ми ще не знаємо, як буде виглядати смертність в кінцевому підсумку", - заявив Вілер.
Він також додав, що без суворих заходів соціального дистанціювання Німеччина може зіткнутися з мільйонами випадків зараження.
Нагадаємо, що через поширення коронавіруса, європейські автовиробники припиняють своє виробництво.
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