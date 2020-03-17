Європейські автовиробники зупинили виробництво через коронавірус

Через поширення коронавіруса, європейські автовиробники припиняють своє виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як повідомляється, французька автомобілебудівна PSA Group, яка випускає машини під брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall і Opel оголосила про закриття всіх підприємств в Європі до 27 березня.

Також, ряд інших всесвітньо відомих компаній припиняють практично все своє виробництво. У цьому списку такі компанії як: Fiat Chrysler, Renault SA, іспанська SEAT, італійська VW, на заводах якої виробляються Lamborghini і Bugatti.

Німецька Volkswagen повідомила про те, що стає важко підтримувати обсяги випуску на європейських заводах через перебої з поставками комплектуючих, а також запровадження режимів НС різними країнами регіону, при цьому вона відзначила поліпшення ситуації в Китаї, де відновили роботу 31 з 33 підприємств.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 березня з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня.