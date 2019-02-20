У четвер закриють три станції столичного метро через футбол

Особливий режим роботи станцій метрополітену буде з 21 до 22 години

21 лютого ввечері будуть зачинені на вхід-вихід три центральні станції київського метро через футбольний матч на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Особливий режим роботи станцій метрополітену буде з 21 до 22 години.

Станція "Олімпійська" не працюватиме, "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, а "Палац спорту" закривається на вихід. Також можливе обмеження входу на ці станції після 23:00.

Водночас у четвер метро працюватиме на годину довше.

Нагадаємо, що за 2018 рік пасажири скористались Київським метрополітеном 496, 071 мільйонів разів.