CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ21 лютого ввечері будуть зачинені на вхід-вихід три центральні станції київського метро через футбольний матч на НСК "Олімпійський".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У четвер закриють три станції столичного метро через футбол
Особливий режим роботи станцій метрополітену буде з 21 до 22 години
Фото: wikipedia.org
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.
Особливий режим роботи станцій метрополітену буде з 21 до 22 години.
Станція "Олімпійська" не працюватиме, "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, а "Палац спорту" закривається на вихід. Також можливе обмеження входу на ці станції після 23:00.
Водночас у четвер метро працюватиме на годину довше.
Нагадаємо, що за 2018 рік пасажири скористались Київським метрополітеном 496, 071 мільйонів разів.
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