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У Чорнобилі затримали водія у нетверезому стані, пасажирка прокусила поліцейському руку

На законну вимогу поліцейського надати документи для перевірки керманич почав хапати правоохоронця за форменний одяг та спорядження
На контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні відчуження затримали двох осіб, які завдали тілесні ушкодження правоохоронцями.
У Чорнобилі затримали водія у нетверезому стані, пасажирка прокусила поліцейському руку Фото: unian.net

Зазначається, що поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-212103, водій якого був у стані алкогольного сп'яніння та порушував правила дорожнього руху, повідомляє поліція Київської області.

На законну вимогу поліцейського надати документи для перевірки керманич почав хапати правоохоронця за форменний одяг та спорядження. На допомогу правопорушнику вийшла пасажирка авто, яка виявилась його співмешканкою. Вона зненацька вкусила за руку та вдарила одного з правоохоронців балонним ключем по голові.

Згодом медики діагностували у нього гематому та прокус фаланги на руці.

Наразі обох правопорушників затримали. На 40-річного водія склали протокол за ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

Слідчі також відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у Києві на автозаправці п'яного винуватця ДТП прив'язали до стовпа.

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30 04 2019 18:26
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