У Києві п'яного винуватця ДТП прив'язали до стовпа
За даними очевидців, нетвереза пара на автомобілі Ford заїхала на АЗС ОККО на Кільцевій і в’їхала в машуну Toyota, повідомляє "Українська правда".
"Вийшли і почали качати "права", він поліз з кулаками за що трохи отримав і був прив‘язаний до стовпа, а мала - нападати із пустою пляшкою з під горілки. На щастя її вдалося швидко вгамувати і вона пішла спати до автівки", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місце пригоди викликали поліцію.
У свою чергу в прес-службі Нацполіції повідомили "Українській правді", що до чергової частини ГУ надійшло повідомлення про вказане ДТП.
Водночас зазначили, що коли на місце події приїхали патрульні, чоловік вже був не прив'язаний.
Правоохоронці оформили дорожньо-транспортну пригоду.
Нагадаємо, поліція Київської області розшукує 16-річного хлопця, який збив насмерть двох дівчат 16 і 18 років.
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