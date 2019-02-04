CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чорнобильській зоні відчуження у вівторок, 2 квітня, відбувся спалах трав'яного настилу поблизу напівзруйнованих будівель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорнобильській зоні горить 20 га трав'яного настилу
До гасіння залучено 98 осіб та 23 одиниці техніки, у тому числі літак АН-32П та гелікоптер МІ-8
Фото: kh.gov.ua
Станом на 17:00 трапилося загорання 30 відселених напівзруйнованих будівель і трав'яного настилу на площі 20 гектарів у зоні відчуження поблизу смт Поліське локалізовано, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, до гасіння залучено 98 осіб та 23 одиниці техніки, у тому числі літак АН-32П та гелікоптер МІ-8.
Станом на 20:00 у смт Поліське спостерігається одиночне тління залишків відселених напівзруйнованих будівель.
Нагадаємо, що на Закарпатті вигоріло 35 гектарів лісу.
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02 04 2019 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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