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У Чорнобильській зоні горить 20 га трав'яного настилу

До гасіння залучено 98 осіб та 23 одиниці техніки, у тому числі літак АН-32П та гелікоптер МІ-8
У Чорнобильській зоні відчуження у вівторок, 2 квітня, відбувся спалах трав'яного настилу поблизу напівзруйнованих будівель.
У Чорнобильській зоні горить 20 га трав Фото: kh.gov.ua

Станом на 17:00 трапилося загорання 30 відселених напівзруйнованих будівель і трав'яного настилу на площі 20 гектарів у зоні відчуження поблизу смт Поліське локалізовано, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, до гасіння залучено 98 осіб та 23 одиниці техніки, у тому числі літак АН-32П та гелікоптер МІ-8.

Станом на 20:00 у смт Поліське спостерігається одиночне тління залишків відселених напівзруйнованих будівель.

Нагадаємо, що на Закарпатті вигоріло 35 гектарів лісу. 

 
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02 04 2019 20:55
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