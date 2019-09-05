У Чорногорії двох російських агентів засудили за спробу перевороту
Лідери проросійської опозиції отримали по 5 років ув’язнення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державну телекомпанію Чорногорії RTCG.
16 жовтня 2016 року в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.
Пізніше, крім лідерів проросійської опозиції Андрія Мандича і Мілана Кнєжевича, в спробі держперевороту звинуватили двох росіян - Едуарда Шишмакова і Владіміра Моісеєва (відомого як Попова).
9 травня Вищий суд Чорногорії у Подгориці почав оголошувати вирок у справі про спробу державного перевороту. Усіх обвинувачених визнали винними.
Зокрема, суд заочно засудив двох росіян, яких вважають співробітниками військової розвідки, до 15 і 12 років ув'язнення. Шишмаков отримав 15 років тюрми, Моісеєв (Попов) - 12 років.
Оголошуючи вирок, суддя Суззана Могоша зазначила, що росіяни навмисне брали участь у скоєнні злочину з наміром залякати громадян Чорногорії та поставити під загрозу основи суспільного ладу Чорногорії і запобігти вступу Чорногорії в НАТО.
Двоє лідерва проросійського "Демократичного фронту" Андрій Мандич і Мілан Кнежевич засуджені на 5 років. До менших термінів засуджені ще 12 осіб, які проходять у справі.
За версією чорногорської Спеціальної прокуратури, метою перевороту був зрив вступу країни в НАТО.
Чорногорія офіційно стала членом НАТО 5 червня 2017 року.
Нагадаємо, що Співробітники Служби безпеки України затримали працівника арсеналу Міністерства оборони за підозрою в роботі на спецслужби Росії і підготовці диверсії.
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