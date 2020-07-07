У Чорногорії посилили карантин: що робити українським туристам
Влада Чорногорії раніше заявляли про те, що в країні епідемія COVID-19 пішла на спад. Курорти були готові приймати туристів з інших країн, всі обмеження були зняті. Однак 7 липня було прийнято рішення про посилення карантину. Поки всі обмеження продовжили на тиждень, пише "Балканський оглядач", передає РБК - Україна.
Що буде заборонено:
- Робота державних і приватних дитячих садків.
- Кафе і ресторани обмежать свою роботу до півночі. У Північному регіоні – повністю зупинили роботу на тиждень.
- Бізнес і державні органи переходять на дистанційну роботу.
- В деяких регіонах – сувора заборона для груп понад двоє людей у громадських місцях, крім осіб, які проживають разом або виконують спільну роботу.
- Заборона на переміщення автомобілями понад двоє людей.
- Збиратися великими компаніями у друзів або родичів.
- Богослужіння з вірянами.
В громадських місцях обов'язкове використання захисних масок. Для осіб, які прибули до країни з боку Сербії, запровадили обов'язковий карантин під наглядом. Їх будуть відправляти на обсервацію в спеціальні місця, які виділить держава.
Найскладніша ситуація з COVID-19 зараз в Північному регіоні країни – муніципалітетах Плєвля, Біло Поле, Беране, Петниця, Андриєвицґ, Рожає, Плав і Гусіньє.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 11 млн 779 тисяча 549 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 6 774 962, а померли — 541 739 людей.
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