НОВИНИУ Данії крупні мережі супермаркетів збираються активно долучитися до загальнонаціональної кампанії зі щеплення населення від COVID-19 та вже з 11 вересня пропонуватимуть вакцинацію для громадян у своїх магазинах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Данії робитимуть COVID-щеплення прямо в супермаркетах
Згідно з офіційною статистикою, наразі бодай 1 дозу щеплення від коронавірусу в Данії отримали вже 75,4% населення (4,4 мільйона людей)
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє The Local.
Так, зазначається, що таке рішення прийняло керівництво двох великих мереж супермаркетів у цій скандинавській країні. Інформацію вже підтвердили в Міністерстві охорони здоров’я Данії.
У медичному відомстві країні наголосили, що рівень вакцинованості дещо нижчий у молодих людей. Тож, мовляв, можливість зробити щеплення поза домом – на території супермаркетів – зробить вакцинацію значно доступнішою.
Згідно з офіційною статистикою, наразі бодай 1 дозу щеплення від коронавірусу в Данії отримали вже 75,4% населення (4,4 мільйона людей). А повністю вакциновані в цій країні вже 72,5%.
Данська влада має на меті щепити хоча би 1 дозою від COVID-19 до 1 жовтня цього року 90% населення.
Загалом від початку пандемії в Данії виявлено 349,4 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 2,5 тисячі летальних.
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07 09 2021 12:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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