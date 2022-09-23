CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДанія з наступного року відновить розведення норок, яке зупинили через поширення серед тварин коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Данії відновлять розведення норок, яке було припинене через коронавірус
Фото: YLE/ Marcus Lillkvist
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство сільського господарства Данії повідомило, що не продовжуватиме заборону на розведення. Оцінка органів охорони здоров’я показала, що існує обмежений ризик для здоров’я населення через відновлення "суттєво скороченого виробництва норок і впровадження заходів із запобігання зараженню".
У квітні 2020 року в норок виявили мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок у Нідерландах, Італії, США, Швеції та інших країнах. Норки при цьому заражали людей.
Нагадаємо, що Данія заборонить норкові ферми в країні до кінця 2021 року, щоб зупинити поширення мутованого штаму коронавірусу.
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23 09 2022 17:58 МЕДІА
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