У Данії відновлять розведення норок, яке було припинене через коронавірус

Данія з наступного року відновить розведення норок, яке зупинили через поширення серед тварин коронавірусу.

Міністерство сільського господарства Данії повідомило, що не продовжуватиме заборону на розведення. Оцінка органів охорони здоров’я показала, що існує обмежений ризик для здоров’я населення через відновлення "суттєво скороченого виробництва норок і впровадження заходів із запобігання зараженню".

У квітні 2020 року в норок виявили мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок у Нідерландах, Італії, США, Швеції та інших країнах. Норки при цьому заражали людей.