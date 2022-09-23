RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Данії відновлять розведення норок, яке було припинене через коронавірус

Данія з наступного року відновить розведення норок, яке зупинили через поширення серед тварин коронавірусу.
У Данії відновлять розведення норок, яке було припинене через коронавірус Фото: YLE/ Marcus Lillkvist
Про це повідомляє Reuters.
 
Міністерство сільського господарства Данії повідомило, що не продовжуватиме заборону на розведення. Оцінка органів охорони здоров’я показала, що існує обмежений ризик для здоров’я населення через відновлення "суттєво скороченого виробництва норок і впровадження заходів із запобігання зараженню".
 
У квітні 2020 року в норок виявили мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок у Нідерландах, Італії, США, Швеції та інших країнах. Норки при цьому заражали людей.
 
Нагадаємо, що Данія заборонить норкові ферми в країні до кінця 2021 року, щоб зупинити поширення мутованого штаму коронавірусу.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2022 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.