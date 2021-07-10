НОВИНИУряд Данії, профспілки та місцева влада домовилися про угоду, спрямовану на скорочення існуючого браку робочої сили в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Данії заборонять працедавцям питати кандидатів про вік
Мета полягає в тому, щоб жоден претендент не залишав співбесіду (в центрі зайнятості - ред.), не будучи поінформованим про те, де є вакансії, на які вони, як очікується, будуть подавати заявку
Фото: charivne.info
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Угода, що зосереджена на кількох галузях ринку праці, покликана запобігти тому, щоб літніх людей не брали на роботу через вік.
Згідно з запропонованими новими правилами, які має ухвалити парламент Данії, працедавцям буде заборонено запитувати потенційних працівників про те, скільки їм років.
Окрім того, угода передбачає фінансування курсів для випускників ВНЗ, покликаних допомогти їм вийти на ринок праці після закінчення навчання.
Данські страхові компанії з безробіття (A-kasser) та центри зайнятості будуть зобов'язані поширювати останню інформацію про вакансії та підбирати для компаній підходящих кандидатів.
"Мета полягає в тому, щоб жоден претендент не залишав співбесіду (в центрі зайнятості - ред.), не будучи поінформованим про те, де є вакансії, на які вони, як очікується, будуть подавати заявку", - йдеться в угоді.
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07 10 2021 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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