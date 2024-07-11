У Данії заговорили про передачу Україні всіх своїх систем ППО

В Україні її застосують краще, переконана прем'єр-міністерка Данії.

Данія має передати Україні всі свої системи протиповітряної оборони, як вона вже вчинила з артилерією.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, пише Голос Америки.

Під час 75-го саміту Північноатлантичного Альянсу, який цьогоріч проходить у Вашингтоні, вона нагадала про рішення Копенгаґену віддати українській армії всю артилерію.

"Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною", - сказала Фредеріксен.