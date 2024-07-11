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У Данії заговорили про передачу Україні всіх своїх систем ППО

11 липня 2024, 21:33
У Данії заговорили про передачу Україні всіх своїх систем ППО
Фото: з вільного доступу
В Україні її застосують краще, переконана прем'єр-міністерка Данії.
Данія має передати Україні всі свої системи протиповітряної оборони, як вона вже вчинила з артилерією.
 
Про це заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, пише Голос Америки.
 
Під час 75-го саміту Північноатлантичного Альянсу, який цьогоріч проходить у Вашингтоні, вона нагадала про рішення Копенгаґену віддати українській армії всю артилерію.
 
"Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною", - сказала Фредеріксен.
 
Нагадаємо, що у перший день саміту НАТО президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що союзники знайшли для України п'ять додаткових систем ППО. Крім того, українській армії передадуть десятки тактичних систем, включно з NASAMS, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і системами Gepard.
 
У квітні президент України Володимир Зеленський казав, що для повного захисту повітряного простору країни треба 25 систем Patriot або їхніх аналогів.

 

ДаніяППОвійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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