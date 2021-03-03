У Данії затримали 13 поляків і українців, що незаконно виробляли цигарки
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський канал TV2.
Операція проводилася за участю Європолу, Датського податкового агентства, митниці Данії та іноземної поліції.
Під час операції на фабриці було знайдено кілька мільйонів сигарет, а 13 чоловіків з Польщі та України заарештували.
"Під час операції було вилучено приблизно 11 мільйонів сигарет та велику кількість професійного виробничого обладнання", - йдеться в повідомленні заступника інспектора поліції Мортена Веггера.
"На нашу думку, затримані вже давно виробляють мільйони цигарок у цьому місці", - додав він.
Затриманим чоловікам від 32 до 70 років. Всі вони звинувачуються в незаконному виробництві цигарок, контрабанді при обтяжуючих обставинах, зокрема, контрабанді сирого тютюну, який використовувався для незаконного виробництва мільйонів сигарет.
13 поляків та українців постануть перед суддями у середу, їм мають обрати запобіжний захід.
Поліція не хоче розголошувати додаткові подробиці справи.
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