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Продаж е-сигарет неповнолітнім заборонений – штраф майже до 24 тисяч

З 1 січня 2021 року набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах".
Продаж е-сигарет неповнолітнім заборонений – штраф майже до 24 тисяч Фото: strana-sovetov.com

Як повідомляє Укрінформ, закон № 1019-IX передбачає заборону на продаж електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння неповнолітнім. Так, продавець матиме право вимагати у покупця документ, що посвідчує його вік, якщо у нього виникли сумніви щодо його повноліття. Зазначені вироби після набуття чинності законом мають ті ж самі заборони на реалізацію, що й сигарети.

"Проєктом акта пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" в частині посилення адміністративної відповідальності, встановлення заборони продажу електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами", - йдеться у пояснювальній записці.

За порушення правил торгівлі тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в них, тютюновмісними виробами для електричного нагріву закон передбачає штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8 тис. грн - 13,6 тис. грн).

При порушенні закону особою, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, на неї чекає адмінстягнення у розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13,6 тис. грн - 23,8 тис. грн) з конфіскацією предметів торгівлі.

Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року. Відтак, Кабінету Міністрів протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим законом необхідно внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону щодо приведення законодавства України у відповідність із положеннями Директиви Європейського парламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року задля наближення українського законодавства щодо продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів до європейських норм.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах" Верховна Рада ухвалила 2 грудня 2020 року, а 24 грудня Президент підписав цей документ.

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01 01 2021 11:42
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