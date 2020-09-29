В Україні посилюють відповідальність за продаж електронних сигарет дітям
Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту 29 вересня. За прийняття законопроекту проголосувало 272 народні депутати.
Порушення правил тягне за собою накладення штрафу від 6 800 до 13 600 гривень, повідомляє "Українська Правда".
Згідно із законопроектом, забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах:
-
особами, які не досягли 18 років;
-
у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я, крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв;
-
у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;
-
у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
-
під час спортивних змагань за участю дітей;
-
з торгових автоматів;
-
на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
-
поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
-
у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
-
з рук;
-
у невизначених для цього місцях торгівлі
Крім того, забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.
Нагадаємо, що раніше кабмін запропонував прирівняти електронні сигарети до звичайних
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства
- ВІДЕО Один з творців "Новачка" вибачився перед Навальним
- ВІДЕО Лукашенко, Путін і Трамп отримали "Шнобеля"