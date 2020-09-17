Кабмін запропонував прирівняти електронні сигарети до звичайних

Електронні сигарети будуть оподатковуватися на тому ж рівні, що і звичайні

Кабінет міністрів пропонує включити для цілей оподаткування тютюнові вироби для електричного нагрівання до визначення поняття "тютюнові вироби". Також пропонується врегулювати повноважень Державної податкової служби та Державної митної служби щодо здійснення контролю за обігом таких виробів.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (проект №4101), передає РБК - Україна.

Згідно з проектом закону, пропонується таке визначення для збору акцизного податку:

"Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням - вироби із вмістом промислово обробленого тютюну, які не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування та використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, за якої не відбувається процесу горіння (згорання) виробу та виділення тютюнового диму".

Нагадаємо, що господарський суд Києва відхилив претензії "Імперіал Тобакко Юкрейн" та "ВАТ Україна" щодо рішення Антимонопольного комітету України накласти на тютюнових виробників штраф у розмірі 460 мільйонів гривень за порушення антимонопольного законодавства, і виніс ухвалу на користь АМКУ. Тютюнові виробники вважають таке рішення необґрунтованим й незаконним, й планують оскаржити рішення в апеляційному суді.