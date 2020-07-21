Тютюнові виробники заявляють про тиск на інвесторів, які працюють в Україні

Господарський суд Києва відхилив претензії "Імперіал Тобакко Юкрейн" та "ВАТ Україна" щодо рішення Антимонопольного комітету України накласти на тютюнових виробників штраф у розмірі 460 мільйонів гривень за порушення антимонопольного законодавства, і виніс ухвалу на користь АМКУ. Тютюнові виробники вважають таке рішення необґрунтованим й незаконним, й планують оскаржити рішення в апеляційному суді.

Про це зазначається в прес-релізах на офіційних сайтах "Імперіал Тобакко" та British American Tobacco, передає РБК - Україна.

Так, в British American Tobacco заявили, що здивовані рішенням суду й протягом найближчих днів подадуть апеляцію.

"Бритіш Американ Тобакко Україна працює в країні понад 25 років, і протягом всього цього часу діяла у повній відповідності до належного законодавства України. Тому ВАТ не погоджується із цим рішенням і вважає, що існує вагома підстава для його оскарження. Поки цей процес триватиме в Україні наразі недоцільно робити будь-які інші коментарі", - додали в компанії.

Своєю чергою, компанії "Імперіал Тобако" на додачу до апеляції вивчають процедуру розгляду питання про захист своїх інвестицій в Україні у Міжнародному інвестиційному арбітражі на основі Угоди між Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії з Україною про сприяння та взаємний захист інвестицій.

Нагадаємо, що Чернак зазначив, що юридична команда активно працює над підготовкою до наступних судових слухань, компанія також залучила антимонопольних економістів та експертів з України та ЄС, а також фахівців із права ЄС, для додаткового обґрунтування позиції захисту. Паралельно компанія опрацьовує інші доступні юридичні інструменти захисту, зокрема подання позову до міжнародного інвестиційного арбітражу.