ВІДПОЧИНОК НОВИНИГрупа з 30 скульпторів звела у Данії найвищий у світі замок із піску.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Данії збудували найвищий в світі піщаний замок
Висота замку - 21,16 м, що на 3,5 м вище за попередній рекорд
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Висота замку - 21,16 м, що на 3,5 м вище за попередній рекорд (17,66 м), встановлений у Німеччині у 2019 році.
Зазначається, що замок зведений у формі трикутника, аби його конструкція не завалилася. Також скульптори додали спеціальний клей, щоб замок краще тримався.
Всього було завезено 1860 тонн піску для будівництва цього шедевру.
Прикрашений візерунками замок внесуть до книги рекордів Гіннеса.
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07 07 2021 16:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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