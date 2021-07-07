У Данії збудували найвищий в світі піщаний замок

Висота замку - 21,16 м, що на 3,5 м вище за попередній рекорд

Група з 30 скульпторів звела у Данії найвищий у світі замок із піску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Висота замку - 21,16 м, що на 3,5 м вище за попередній рекорд (17,66 м), встановлений у Німеччині у 2019 році.

Зазначається, що замок зведений у формі трикутника, аби його конструкція не завалилася. Також скульптори додали спеціальний клей, щоб замок краще тримався.

Всього було завезено 1860 тонн піску для будівництва цього шедевру.

Прикрашений візерунками замок внесуть до книги рекордів Гіннеса.

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