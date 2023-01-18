У Давосі презентували програму Impact Business, що призначена для підтримки українських підприємців

У Давосі презентували поглиблену акселераційну програму Impact Business, за якою підтримку отримають 25 українських підприємств, що прагнуть зробити свій внесок у післявоєнне відновлення країни.

Метою програми є інтеграція технологічних рішень для сприяння економіці соціального впливу та бізнесу з соціальним впливом у післявоєнній Україні, що може принести додаткові 250 мільйонів доларів США до ВВП держави протягом наступних п'яти років, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.

Пілотна програма підтримає 25 українських підприємств, які прагнуть зробити позитивні соціальні зміни частиною своєї стратегії. Учасники отримають безкоштовний доступ до світових технологічних ресурсів, 30 годин виділеного часу з менторами, сотні тренерів із провідних міжнародних компаній та успішних стартапів, а також знайомство з топовими інвесторами.

Дві найкращі команди отримають гранти до 20 000 євро від Українського фонду соціального венчурного бізнесу в рамках проєкту Collaborate for Impact, що фінансується ЄС і реалізується у партнерстві з EVPA.

Як повідомлялось, Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами обрало 20 переможців серед представників українського малого та середнього бізнесу, яким допоможуть з виходом на ринок Польщі та пошуком польських партнерів.