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У день голосування суди працюватимуть цілодобово, - Петренко

"У день виборів - працювати цілодобово, тому наш закон передбачає низку категорій скарг, які подаються учасниками виборчого процесу, які повинні бути розглянуті невідкладно"
Напередодні дня виборів президента України, в день голосування 31 березня і після нього українські суди будуть працювати в спеціальному режимі.
У день голосування суди працюватимуть цілодобово, - Петренко Павло Петренко. Фото: slovoidilo.ua

"Суди, як і всі виборчі комісії, і до дня голосування і в день виборів будуть голосувати в спеціальному режимі. У день виборів - працювати цілодобово, тому наш закон передбачає низку категорій скарг, які подаються учасниками виборчого процесу, які повинні бути розглянуті невідкладно", - сказав міністр юстиції України Павло Петренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зараз Державна судова адміністрація організовує роботу всіх судів у країні так, щоб вони забезпечили оперативний і своєчасний розгляд всіх скарг, які визначені законодавством, у рамках проведення виборчого процесу.

"Переконаний, що як і на минулих виборах, коли суди працювали в посиленому режимі, так і в цей раз держава зможе забезпечити захист прав громадян і можливість скористатися правом на судовий захист - будь-то виборець, будь-то учасник виборчого процесу", - наголосив міністр.

Перший тур виборів президента України відбудеться вже цієї неділі, 31 березня.

Нагадаємл, що всі центральні органи виконавчої влади, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ, перейшли на посилений режим роботи за тиждень до виборів президента України.

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25 03 2019 20:20
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