У Держбюро розслідувань підтвердили арешт майна скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича

Виявлено факти завищення вартості товарів, поставлених ЗСУ.

Суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони. 29 грудня 2023 року він намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань— тоді його і затримали.

Майно бізнесу арештували, аби відшкодувати завдані державі збитки. Ідеться про нерухоме майно, автівки преміум-класу, які перебувають у власності сімʼї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Експерти встановили, що вся продукція, поставлена компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання.

"Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань, - повідомляє ДБР. - Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців".

"Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів", - інформує ДБР.

Нагадаємо, 29 грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримало ДБР, коли він намагався дати одному із керівників бюро хабар у розмірі 500 тисяч доларів для сприяння у поверненні майна його компаній, вилученого під час розслідування. Останнє проводиться в рамках справи за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, на постачання яки корпорації бізнесмена виграли 23 тендери загальною вартістю понад 1,5 млрд грн. Втім, згодом стало відомо, що насправді підприємства Гринкевича займаються будівництвом. Одяг для військових вони купували у Туреччині і перепродавали з націнкою 60%. За попередніми оцінками, сума збитків діяльності бізнесмена може сягати понад 1 млрд грн.