Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Держбюро розслідувань підтвердили арешт майна скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича

11 січня 2024, 13:25
У Держбюро розслідувань підтвердили арешт майна скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича
Фото: 5 канал
Виявлено факти завищення вартості товарів, поставлених ЗСУ.

Суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони. 29 грудня 2023 року він намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань— тоді його і затримали.

Майно бізнесу арештували, аби відшкодувати завдані державі збитки. Ідеться про нерухоме майно, автівки преміум-класу, які перебувають у власності сімʼї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Експерти встановили, що вся продукція, поставлена компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання.

"Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань, - повідомляє ДБР. - Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців". 

"Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів", - інформує ДБР. 

Нагадаємо, 29 грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримало ДБР, коли він намагався дати одному із керівників бюро хабар у розмірі 500 тисяч доларів для сприяння у поверненні майна його компаній, вилученого під час розслідування. Останнє проводиться в рамках справи за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, на постачання яки корпорації бізнесмена виграли 23 тендери загальною вартістю понад 1,5 млрд грн. Втім, згодом стало відомо, що насправді підприємства Гринкевича займаються будівництвом. Одяг для військових вони купували у Туреччині і перепродавали з націнкою 60%. За попередніми оцінками, сума збитків діяльності бізнесмена може сягати понад 1 млрд грн.


корупціяарешт майнагринкевич

Останні матеріали

Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Політика
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Переклад iPress – 11 січня 2024, 12:29
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Політика
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2024, 23:45
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Політика
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Переклад iPress – 10 січня 2024, 16:52
Новий уряд Польщі випробовує стратегію
Політика
Новий уряд Польщі випробовує стратегію "заміни еліти". ПіС обирає партизанську тактику проти Туска – Натан Алан-Лі
Переклад iPress – 10 січня 2024, 12:39
Демократії мають бути напоготові. У 2024 році вісь зла може розширити зони конфлікту – Ендрю Міхта
Політика
Демократії мають бути напоготові. У 2024 році вісь зла може розширити зони конфлікту – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 січня 2024, 09:09
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Політика
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2024, 12:30
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Політика
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 січня 2024, 09:14
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Політика
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Переклад iPress – 08 січня 2024, 16:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється