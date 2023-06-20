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ПОЛІТИКА

У Держдепі заявили, що передача Україні F-16 займе місяці

20 червня 2023, 15:22
У Держдепі заявили, що передача Україні F-16 займе місяці
Якщо коротко, то чекати на швидке отримання допомоги в рамках авіакоаліції Україні не варто.

Заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун пояснив, що для того, аби чи то США, чи то хтось інший зі союзників передав Україні винищувачі F-16, підуть місяці. Він зауважив, що Штати, хоча й досі не прийняли свого рішення про їх відправку, підтримають, якщо на це піде хтось із партнерів.

Про це пише Military Times.

За словами Брауна, процес передачі винищувачів є цілісним. Він включає у тому числі й навчання пілотів та техніків. Одним із перших кроків повинна стати ліцензія на польоти для наших пілотів. А потім потрібно буде з'ясувати, яким чином літаки передадуть ЗСУ. 

"Державний департамент уже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх країн", – розповів Браун, додаючи, що наразі невідомо, коли саме будуть готові документи, проте "це зараз проходить набагато швидше".

Нагадаємо, виробник F-16 готовий навчати українських пілотів, якщо союзники по НАТО відправлять їх до Києва.

F-16СШАвійна в Україні

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