У Дніпрі 32 іноземних студенти з’явились на іспит із підробними паспортами
Під час процедури ідентифікації на єдиний кваліфікаційний державний іспит за фахом "Медицина" проктор Центру тестування виявив іноземних студентів, паспорти яких, на його думку, були підробленими, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України
Після цього проктор двічі викликав поліцію. Через 50 хвилин в інститут прибули семеро правоохоронців.
"Правоохоронці підтвердили, що паспорта є підробними, та склали відповідний акт. 10 студентам вдалося втекти, а інші були доставлені в поліцію", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Раніше очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що під час складання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) був безпрецедентний спротив і саботаж. Вона обіцяє покарати винних.
Нагадаємо, що аналітичний центр CEDOS разом з МОН розробили поради для вступників у заклади вищої освіти.
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