Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Дніпрі 32 іноземних студенти з’явились на іспит із підробними паспортами

"Правоохоронці підтвердили, що паспорта є підробними, та склали відповідний акт. 10 студентам вдалося втекти, а інші були доставлені в поліцію"
У приватному вищому навчальному закладі "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини" 32 іноземних студента прийшли на іспит із підробленими паспортами. Після прибуття поліції десятьом початківцям вдалося втекти.
У Дніпрі 32 іноземних студенти з’явились на іспит із підробними паспортами Фото: uateka.com

Під час процедури ідентифікації на єдиний кваліфікаційний державний іспит за фахом "Медицина" проктор Центру тестування виявив іноземних студентів, паспорти яких, на його думку, були підробленими, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України

Після цього проктор двічі викликав поліцію. Через 50 хвилин в інститут прибули семеро правоохоронців.

"Правоохоронці підтвердили, що паспорта є підробними, та склали відповідний акт. 10 студентам вдалося втекти, а інші були доставлені в поліцію", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Раніше очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що під час складання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) був безпрецедентний спротив і саботаж. Вона обіцяє покарати винних.

Нагадаємо, що аналітичний центр CEDOS разом з МОН розробили поради для вступників у заклади вищої освіти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2019 22:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.