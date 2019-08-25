У Дніпрі діти облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика

У нього опіки 35% тіла

У Дніпрі діти, граючись у дворі, облили бензином і підпалили 8-річного Кирила Яцуна.

"Кирюша Яцун грався з усіма дітьми у дворі, були діти і старшого віку. Хтось із дітей облив дитину ззаду і підпалив. Мама сама виховує єдиного сина, батько дитини помер. Кирюша, як і багато діток, повинен був йти 1 вересня у 3 клас", - розповіла волонтер Оксана Сова-Тимощенкова, повідомляє LB.ua.

Батьки написали заяву в поліцію. Однак у правоохоронних органах інцидент наразі не коментували.

За словами медиків, стан хлопчика зараз стабільний, він прийшов до тями, перебуває в реанімації після операції.

"У нього опіки 35% тіла. Полум'я потрапило на голову, плечі, передпліччя, стегна, гомілки. На дитину чекає низка операцій та реабілітація", - розповів лікар обласної дитячої лікарні.

Нагадаємо, що у Радивилові Рівненської області трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду.