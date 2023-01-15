У Дніпрі кількість загиблих зросла до 19 (фото)
15 січня 2023, 09:15
Фото: Укрінформ
У Дніпрі кількість загиблих у житловому будинку, куди напередодні влучила російська ракета, зросла до 19 осіб
"Жертви та поранені: загинуло 19 осіб, з них - 1 дитина, травмовано 73 особи, з них - 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини", - йдеться у дописі.
Він нагадав, що в будинку зруйновано два під'їзди з 9 по 2 поверхи (72 квартири знищені та пошкоджено понад 230).
Вивезено приблизно 3450 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.
З людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням.
Наразі відомо, що можливого відселення потребують мешканці 236 квартир (орієнтовно понад 400 осіб).