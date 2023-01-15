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CУСПІЛЬСТВО

У Дніпрі кількість загиблих зросла до 19 (фото)

15 січня 2023, 09:15
У Дніпрі кількість загиблих зросла до 19 (фото)
Фото: Укрінформ
У Дніпрі кількість загиблих у житловому будинку, куди напередодні влучила російська ракета, зросла до 19 осіб
 
"Жертви та поранені: загинуло 19 осіб, з них - 1 дитина, травмовано 73 особи, з них - 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини", - йдеться у дописі.
 
 
 
 
Він нагадав, що в будинку зруйновано два під'їзди з 9 по 2 поверхи (72 квартири знищені та пошкоджено понад 230).
 
Вивезено приблизно 3450 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.
 
З людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням.
 
Наразі відомо, що можливого відселення потребують мешканці 236 квартир (орієнтовно понад 400 осіб).
Дніпрообстрілвійна з Росією

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