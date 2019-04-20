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У Дніпрі сталася масова бійка з різаниною за участю близько 30 осіб

Конфлікт виник між людьми афроамериканської та туркменської національності, одного чоловіка госпіталізували
У Дніпрі сталася масова бійка за участю близько 30 осіб.
У Дніпрі сталася масова бійка з різаниною за участю близько 30 осіб Фото: dp.informator.ua

Інцидент стався біля нічного клубу "Jackson", який розташований на вулиці Барикадній. На місце події приїхали декілька екіпажів патрульної поліції і лікарі швидкої допомоги, повідомляє "Інформатор".

“Після приїзду правоохоронці з'ясували, що бійка сталася між людьми афроамериканської та туркменської національності. Причиною конфлікту стала особиста неприязнь на тлі зловживання алкоголем", - йдеться в повідомленні.

У результаті бійки один з учасників туркменської національності вдарив ножем хлопця афроамериканської національності.

29-річний потерпілий отримав поранення в ділянці правого стегна. Лікарі госпіталізували його в лікарню Мечникова. Чоловік в свідомості, його життю нічого не загрожує.

Передбачуваного зловмисника поліції вдалося затримати. У поліції офіційно інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, у центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина, постраждало шестеро осіб. Інцидент стався в одному з барів міста.

 
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20 04 2019 12:28
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